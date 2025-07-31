Франція і ще 14 держав підписали декларацію про готовність визнати Палестину

Підписанти підтримують існування двох держав, Ізраїлю та Палестини, які живуть пліч-о-пліч у мирі в межах безпечних та визнаних кордонів

Пропалестинський мітинг (Фото: Adam Vaughan/EPA)

Франція та ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", який стосується визнання Палестинської Держави. Відповідну декларацію опублікував міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

"У Нью-Йорку, разом з 14 іншими країнами, Франція звертається з колективним зверненням: ми висловлюємо наше бажання визнати Державу Палестина та запрошуємо тих, хто ще не зробив цього, приєднатися до нас", – написав Барро.

Документ підписали міністри закордонних справ Андорри, Австралії, Канади, Фінляндії, Франції, Ісландії, Ірландії, Люксембургу, Мальти, Нової Зеландії, Норвегії, Португалії, Сан-Марино, Словенії та Іспанії.

В декларації очільники МЗС засудили напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Також вони вимагають припинення вогню, звільнення всіх заручників, яких утримує ХАМАС, та надання гуманітарної допомоги.

Вони підтримують існування двох держав, Ізраїлю та Палестини, які живуть пліч-о-пліч у мирі в межах безпечних та визнаних кордонів, відповідно до норм міжнародного права та резолюцій Організації Об’єднаних Націй.

Підписанти наголошують на необхідності "об’єднання сектору Газа із Західним берегом під керівництвом Палестинської адміністрації". Також вони висловили стурбованість великою кількістю жертв серед цивільних та гуманітарною ситуацією в Газі, закликавши ООН надати гуманітарну допомогу.

Глави МЗС держав, які вже визнали або оголосили про готовність визнати Палестину закликали інші країни приєднуватися до декларації. Вони вважають, що це важливий крок до розв'язання проблеми створення двох держав.

Підписанти висловили рішучість працювати над відбудовою Гази, роззброєнням ХАМАС та виключення радикального угруповання з управління Палестиною.

25 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину. Він має намір оголосити про це на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

26 липня Стармер заявляв, що визнання Палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.