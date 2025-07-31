Франция и еще 14 государств подписали декларацию о готовности признать Палестину

Подписанты поддерживают существование двух государств, Израиля и Палестины, которые живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ

Пропалестинский митинг (Фото: Adam Vaughan/EPA)

Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", который касается признания Палестинского Государства. Соответствующую декларацию опубликовал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

"В Нью-Йорке, вместе с 14 другими странами, Франция обращается с коллективным обращением: мы выражаем наше желание признать Государство Палестина и приглашаем тех, кто еще не сделал этого, присоединиться к нам", — написал Барро.

Документ подписали министры иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании.

В декларации руководители МИД осудили нападение на Израиль 7 октября 2023 года. Также они требуют прекращения огня, освобождения всех заложников, которых удерживает ХАМАС, и предоставления гуманитарной помощи.

Они поддерживают существование двух государств, Израиля и Палестины, которые живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ, в соответствии с нормами международного права и резолюций Организации Объединенных Наций.

Подписанты подчеркивают необходимость "объединения сектора Газа с Западным берегом под руководством Палестинской администрации". Также они выразили обеспокоенность большим количеством жертв среди гражданских и гуманитарной ситуацией в Газе, призвав ООН предоставить гуманитарную помощь.

Главы МИД государств, которые уже признали или объявили о готовности признать Палестину призвали другие страны присоединяться к декларации. Они считают, что это важный шаг к решению проблемы создания двух государств.

Подписанты выразили решимость работать над восстановлением Газы, разоружением ХАМАС и исключением радикальной группировки из управления Палестиной.

25 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину. Он намерен объявить об этом на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.

26 июля Стармер заявлял, что признание Палестинской государственности должно быть частью плана по обеспечению длительной безопасности для палестинцев и израильтян.