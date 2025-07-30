CBC News: Канада тоже рассматривает признание Палестины как государства
Канада на ряду с другими странами рассматривает возможность признания Палестинского государства. Об этом CBC News сообщили неназванные собеседники в правительстве.
По их словам, вероятное признание будет сопровождаться определенными условиями.
Окончательное решение еще не принято. Ожидается, что премьер-министр Канады Марк Карни 30 июля проведет заседание кабинета министров, на котором обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.
29 июля Карни обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером гуманитарный кризис в секторе Газа, а также решение страны признать Палестину уже в сентябре 2025 года в случае, если Израиль не разрешит ситуацию в Газе.
- 25 июля президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину и он намерен объявить об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.
- 26 июля Стармер заявлял, что признание Палестинской государственности должно быть частью плана обеспечения длительной безопасности для палестинцев и израильтян.
- Министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс заявлял 28 июля, что Британия может признать Палестинское государство до 2029 года при условии, что это будет способствовать прорыву в мирном процессе между Израилем и палестинцами.
Комментарии (0)