CBC News: Канада тоже рассматривает признание Палестины как государства

На 30 июля запланирована встреча премьера с кабмином, на которой обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Марк Карни (Фото: x.com/MarkJCarney)

Канада на ряду с другими странами рассматривает возможность признания Палестинского государства. Об этом CBC News сообщили неназванные собеседники в правительстве.

По их словам, вероятное признание будет сопровождаться определенными условиями.

Окончательное решение еще не принято. Ожидается, что премьер-министр Канады Марк Карни 30 июля проведет заседание кабинета министров, на котором обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

29 июля Карни обсудил с премьером Великобритании Киром Стармером гуманитарный кризис в секторе Газа, а также решение страны признать Палестину уже в сентябре 2025 года в случае, если Израиль не разрешит ситуацию в Газе.