Британия готова признать Палестину в сентябре, если Израиль не решит ситуацию в Газе

Кир Стармер (Фото: EPA/CHRIS J. RATCLIFFE)

Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если Израиль не согласится положить конец "ужасающей ситуации в секторе Газа". Об этом сказал британский премьер-министр Кир Стармер, передает Sky News.

Признание палестинского государства может состояться на заседании Организации Объединенных Наций 9 сентября 2025 года.

По словам Стармера, настало время это сделать, так как надежда на решение о двух государствах – "безопасном Израиле" и "жизнеспособной Палестине" – находится под угрозой. План, который состоит из восьми частей, уже был обсужден с Францией и Германией.

Он надеется, что, установив крайний срок для нормализации ситуации, сыграет свою роль в "изменении условий на местах и обеспечении того, чтобы эта помощь способствовала созданию надежды на решение о двух государствах в будущем".

При этом британский премьер отрицает, что это решение стало "поворотом на 180 градусов" под давлением депутатов-лейбористов. По его словам, признание Палестины всегда было частью плана. Стармер отметил, что 29 июля началась раздача гуманитарной помощи жителям Газы с воздуха, но он хотел бы, чтобы туда каждый день поступало минимум 500 грузовиков с гуманитарной помощью.