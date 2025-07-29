Британія готова визнати Палестину у вересні, якщо Ізраїль не вирішить ситуацію в Газі

Кір Стармер (Фото: EPA/CHRIS J. RATCLIFFE)

Велика Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо Ізраїль не погодиться покласти край "жахливій ситуації в секторі Гази". Про це сказав британський прем'єр-міністр Кір Стармер, передає Sky News.

Визнання палестинської держави може відбутися на засіданні Організації Об'єднаних Націй 9 вересня 2025 року.

За словами Стармера, настав час це зробити, оскільки надія на рішення про дві держави – "безпечний Ізраїль" і "життєздатну Палестину" – перебуває під загрозою. План, який складається з восьми частин, уже було обговорено з Францією та Німеччиною.

Він сподівається, що, встановивши крайній термін для нормалізації ситуації, відіграє свою роль у "зміні умов на місцях і забезпеченні того, щоб ця допомога сприяла створенню надії на рішення про дві держави в майбутньому".

Водночас британський прем'єр заперечує, що це рішення стало "поворотом на 180 градусів" під тиском депутатів-лейбористів. За його словами, визнання Палестини завжди було частиною плану. Стармер зазначив, що 29 липня почалося роздавання гуманітарної допомоги жителям Гази з повітря, але він хотів би, щоб туди щодня надходило щонайменше 500 вантажівок із гуманітарною допомогою.