Міністр Рейнольдс: Британія може визнати Палестинську державу до 2029 року

Визнання відбудеться, якщо це сприятиме прориву в мирному врегулюванні конфлікту з Ізраїлем, заявив міністр Рейнольдс

Джонатан Рейнольдс (Фото: EPA)

Велика Британія може офіційно визнати палестинську державу до завершення повноважень нинішнього парламенту, які триватимуть до 2029 року. Про це заявив міністр бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс в ефірі Sky News.

За його словами, уряд хоче визнати Палестину як державу, якщо це сприятиме прориву у мирному процесі між Ізраїлем та палестинцями.

"У цьому парламенті – так, якщо це забезпечить прорив, який нам потрібен", – сказав міністр у відповідь на запитання про можливість визнання.

Водночас він наголосив, що рішення має бути зваженим і ефективним.

"Ми можемо зробити це лише один раз. Якщо ми зробимо це символічно, не покладемо край цьому конфлікту, то куди нам рухатися далі?" – зазначив Рейнольдс.

Довідка У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини. У 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини.