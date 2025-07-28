Міністр Рейнольдс: Британія може визнати Палестинську державу до 2029 року
Велика Британія може офіційно визнати палестинську державу до завершення повноважень нинішнього парламенту, які триватимуть до 2029 року. Про це заявив міністр бізнесу та торгівлі Джонатан Рейнольдс в ефірі Sky News.
За його словами, уряд хоче визнати Палестину як державу, якщо це сприятиме прориву у мирному процесі між Ізраїлем та палестинцями.
"У цьому парламенті – так, якщо це забезпечить прорив, який нам потрібен", – сказав міністр у відповідь на запитання про можливість визнання.
Водночас він наголосив, що рішення має бути зваженим і ефективним.
"Ми можемо зробити це лише один раз. Якщо ми зробимо це символічно, не покладемо край цьому конфлікту, то куди нам рухатися далі?" – зазначив Рейнольдс.
ДовідкаУ 1988 році Палестина, яка частково опинилася під контролем Ізраїлю, оголосила про незалежність. Нині її визнали понад 140 зі 193 країн-членів ООН, зокрема й Україна. З європейських держав незалежність Палестини визнають також Болгарія, Угорщина, Кіпр, Мальта, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія і Швеція. Жодна з країн G7 не визнала незалежності Палестини.
- 24 липня президент Емманюель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН.
- 25 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив рішення Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти.
- 26 липня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що визнання Палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.
Коментарі (0)