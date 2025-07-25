У США та Ізраїлі засудили рішення Макрона визнати Палестину: Це ляпас жертвам ХАМАС

Емманюель Макрон (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу засудив рішення президента Франції Еманюеля Макрона визнати Палестинську державу. Держсекретар США Марко Рубіо також висловився проти.

"США рішуче відкидають план Макрона визнати палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН. Це безрозсудне рішення лише служить пропаганді ХАМАСу та шкодить миру. Це ляпас жертвам 7 жовтня", – заявив він.

Ізраїльський прем'єр також нагадав напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. За його словами, палестинці не прагнуть держави поряд з Ізраїлем, вони прагнуть держави замість Ізраїлю.

"Ми рішуче засуджуємо рішення президента Макрона... Такий крок винагороджує терор і ризикує створити ще одну іранську маріонетку, як це сталося з Газою. Палестинська держава за цих умов була б стартовим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не для мирного життя поруч із ним", – зазначив Нетаньягу.