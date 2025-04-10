Макрон заявив, що Франція може визнати Палестину у "найближчі місяці"

Президент Франції має намір зробити цей крок під час конференції ООН у червні

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN/EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна може визнати палестинську державу на конференції ООН щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту, на якій Франція буде співголовувати разом із Саудівською Аравією в червні. Про це повідомляє Al Jazeera.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Ми повинні рухатися до визнання, і ми зробимо це в найближчі місяці", – сказав Макрон в інтерв'ю телеканалу France 5.

Як зазначає Al Jazeera, Франція тривалий час відстоювала рішення ізраїльсько-палестинського конфлікту за принципом двох держав, продовжуючи свою політику після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Але офіційне визнання Парижем палестинської держави означало б серйозну зміну політики та могло б викликати конфлікт з Ізраїлем, який наполягає, що такі кроки з боку іноземних держав є передчасними.

"Одностороннє визнання вигаданої палестинської держави будь-якою країною, у реальності, яку ми всі знаємо, буде нагородою за терор і поштовхом для ХАМАС", — заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

На його думку, такі дії не наблизить мир, безпеку та стабільність у регіоні, а навпаки відштовхнуть їх.

Палестину визнали суверенною державою 146 зі 193 членів ООН, минулого року до них приєдналися Вірменія, Словенія, Ірландія, Норвегія, Іспанія, Багами, Тринідад і Тобаго, Ямайка та Барбадос.

Однак кілька великих західних країн, таких як Сполучені Штати, Австралія, Велика Британія, Франція та Німеччина, палестинську державу не визнали.