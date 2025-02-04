Трамп знову вивів США з Ради ООН із прав людини й призупинив фінансування допомоги палестинцям

США були найбільшим донором UNRWA, надаючи їй $300-400 млн на рік, проте Байден призупинив фінансування через звинувачення у зв'язках з ХАМАС

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав припинити взаємодію США з Радою ООН із прав людини і продовжив призупинення фінансування Агенції ООН з надання допомоги палестинцям UNRWA. Про це повідомляє агенція Reuters.

За першої адміністрації Трампа США також вийшли зі складу Ради із прав людини. У команді президента це пояснювали "хронічною упередженістю щодо Ізраїлю та відсутністю реформ". Водночас за каденції Байдена США відновили участь у Раді.

Робоча група цієї Ради має розглянути ситуацію з правами людини у США наприкінці 2025 року – це процес, котрий проходять усі країни кожні декілька років. Хоча інституція не має юридичної сили, яка робила б її рішення обов'язковими до виконання, але її дебати мають політичну вагу, а критика може посилити глобальний тиск на уряди, щоб вони змінили свій курс, зазначає Reuters.

Медіа зауважує, що крок стосовно UNRWA збігається з візитом до Вашингтону прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який давно критикував Агенцію, звинувачуючи її в "підбурюванні проти Ізраїлю", а його співробітників – в участі у терористичній діяльності проти його країни.

Під час свого першого президентського терміну Трамп також припиняв фінансування Агенції, ставивши під сумнів її цінність, а також заявляв, що палестинцям потрібно погодитися на відновлення мирних переговорів з Ізраїлем та закликав до проведення реформ.

США були найбільшим донором UNRWA, надаючи їй $300-400 млн на рік, проте Байден призупинив фінансування Агенції у січні 2024 року після того, як Ізраїль звинуватив близько десятка її співробітників в участі в атаці угруповання ХАМАС на країну 7 жовтня 2023 року.

Після цього Конгрес США офіційно призупинив внески до UNRWA щонайменше до березня 2025 року. Агенція надає допомогу, медичні та освітні послуги мільйонам палестинців у секторі Гази, на Західному березі ріки Йордан, зокрема у східному Єрусалимі, а також у Сирії, Лівані та Йорданії.

ООН заявляла, що дев'ять співробітників UNRWA могли бути причетними до нападу ХАМАС і були звільнені. Один з командирів угруповання у Лівані, убитий у вересні 2024-го, також був співробітником Агенції, але за пів року до смерті його відсторонили після звинувачень у зв'язках з бойовиками.

Організація пообіцяла розслідувати усі висунуті звинувачення та неодноразово просила в Ізраїлю докази, котрі, за її словами, так і не надали.

30 січня в Ізраїлі набула чинності заборона для UNRWA працювати на його території та комунікувати з ізраїльськими посадовцями. Агенція заявила, що її операції у секторі Гази та на Західному березі також постраждають.