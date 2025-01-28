CNN: Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, якого Трамп прийме у Білому домі

Лідери країн обговорили майбутню поїздку Нетаньягу до Вашингтона під час телефонної розмови за кілька днів до інавгурації

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: Doug Mills/EPA)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу може відвідати Білий дім уже на початку наступного тижня. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

Таким чином він може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом після того, як він склав присягу.

Планування візиту ще не завершено, офіційно дата поки не визначена. Представники США та Ізраїлю назвали плани візиту попередніми.

Проте два лідери обговорили поїздку Нетаньягу до Вашингтона під час телефонної розмови за кілька днів до інавгурації. А посланник Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф цього тижня відвідає регіон, зокрема Ізраїль, де домовленості щодо візиту можуть бути завершені.

Водночас речник Нетаньягу написав у соцмережах, що офіційного запрошення здійснити візит не надходило.