Axios: Трамп зняв обмеження на постачання 2000-фунтових авіабомб Ізраїлю

До Ізраїлю доставлять 1800 бомб MK-84, які зберігалися на складах у США, повідомило видання

Дональд Трамп (Фото: Bizuayehu Tesfaye/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила Пентагону відновити постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб. Про це повідомило Axios із посиланням на трьох неназваних ізраїльських посадовців.

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У травні 2024 року тодішній президент США Джо Байден заборонив постачати Ізраїлю 2000-фунтові бомби. Це рішення спровокувало одну з найбільших криз, з якою зіткнулися США та Ізраїлю у своїх відносинах під час 15-місячної війни в секторі Гази.

Уряд Ізраїлю отримав повідомлення від Пентагону про зняття обмеження у п’ятницю, 24 січня, повідомив один із посадовців. Ймовірно, найближчими днями до Ізраїлю доставлять 1800 бомб MK-84, які зберігалися на складах в США.

"Багато речей, які були замовлені та оплачені Ізраїлем, але не надіслані Байденом, зараз у дорозі", – написав 25 січня Трамп у соціальній мережі Truth Social, не розкриваючи деталей.

У матеріалі йдеться, що заборона, запроваджена Байденом для висловлення протесту проти ізраїльського вторгнення в Рафах, стала радше політичним символом, ніж військовим питанням.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу використав це для мобілізації республіканців проти 46-го президента США. Адміністрація Байдена висловлювала занепокоєння, що використання 2000-фунтових бомб у густонаселених районах може спричинити значні жертви серед цивільного населення.

Нетаньягу та його прихильники як в Ізраїлі, так і в США, використовували це рішення, щоб хибно стверджувати про "ембарго на зброю" з боку США. Водночас це рішення Байдена зазнало критики з боку єврейської громади в США, яка здебільшого підтримує Демократичну партію, стверджують журналісти.