Axios: Трамп зняв обмеження на постачання 2000-фунтових авіабомб Ізраїлю
Адміністрація президента США Дональда Трампа доручила Пентагону відновити постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб. Про це повідомило Axios із посиланням на трьох неназваних ізраїльських посадовців.
У травні 2024 року тодішній президент США Джо Байден заборонив постачати Ізраїлю 2000-фунтові бомби. Це рішення спровокувало одну з найбільших криз, з якою зіткнулися США та Ізраїлю у своїх відносинах під час 15-місячної війни в секторі Гази.
Уряд Ізраїлю отримав повідомлення від Пентагону про зняття обмеження у п’ятницю, 24 січня, повідомив один із посадовців. Ймовірно, найближчими днями до Ізраїлю доставлять 1800 бомб MK-84, які зберігалися на складах в США.
"Багато речей, які були замовлені та оплачені Ізраїлем, але не надіслані Байденом, зараз у дорозі", – написав 25 січня Трамп у соціальній мережі Truth Social, не розкриваючи деталей.
У матеріалі йдеться, що заборона, запроваджена Байденом для висловлення протесту проти ізраїльського вторгнення в Рафах, стала радше політичним символом, ніж військовим питанням.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу використав це для мобілізації республіканців проти 46-го президента США. Адміністрація Байдена висловлювала занепокоєння, що використання 2000-фунтових бомб у густонаселених районах може спричинити значні жертви серед цивільного населення.
Нетаньягу та його прихильники як в Ізраїлі, так і в США, використовували це рішення, щоб хибно стверджувати про "ембарго на зброю" з боку США. Водночас це рішення Байдена зазнало критики з боку єврейської громади в США, яка здебільшого підтримує Демократичну партію, стверджують журналісти.
- 8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.
- 19 червня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні.
- 11 липня стало відомо, що Байден відновить надання 500-фунтових бомб Ізраїлю, але не постачатиме 2000-фунтові.