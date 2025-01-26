Трамп пропонує арабським країнам забрати палестинців з Сектору Гази, щоб "навести лад"

За словами президента США, Сектор Гази – це "руїни", ситуація там критична

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп вважає, що Йорданія, Єгипет та інші арабські країни могли б прийняти більше палестинських біженців з Сектору Гази. Таким чином, на його думку, можна "навести лад" у регіоні, передає Associated Press.

"Я хотів би, щоб Єгипет прийняв цих людей. Йорданія вже прийняла багатьох палестинських біженців, і це заслуговує на похвалу. Мова, можливо, про 1,5 мільйона людей. Ми просто наведемо порядок і скажемо: "Знаєте, все це вже позаду", – сказав Трамп.

Американський лідер зазначив, що вже обговорював це питання з королем Йорданії Абдаллою II під час телефонної розмови, а 26 січня має намір провести розмову із президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

За словами президента США, Сектор Гази – це "руїни", ситуація там критична: "Майже все знищено, і люди там помирають".

15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив Трамп і підтвердив Байден.

Згодом пресслужба прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу повідомила, що ХАМАС передав список заручників, які мають бути звільнені 19 січня згідно з угодою.

25 січня ХАМАС передав Червоному Хресту чотирьох ізраїльських жінок, які були заручницями. Це військові Каріна Арієв, Даніела Гільбоа, Наама Леві та Ліра Ельбаг.