Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив і Трамп
Фото: ЕРА / ABIR SULTAN

Ізраїль та терористичне палестинське угруповання ХАМАС нібито уклали угоду про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників, пишуть Reuters, CNN та Times of Israel. Це підтвердив і обраний президент США Дональд Трамп у Truth Social.

"У нас є угода щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом. Дякуємо!" – написав Трамп.

За інформацією журналістів, угода передбачає шеститижневий період тимчасового припинення вогню, в межах якого Ізраїль поступово виводитиме свої війська з сектора Гази, а ХАМАС звільнить заручників. В обмін на це Ізраїль звільнить палестинців, які перебувають у його полоні.

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