Ізраїль і ХАМАС домовилися про перемир'я та звільнення заручників. Про це заявив і Трамп
Ізраїль та терористичне палестинське угруповання ХАМАС нібито уклали угоду про припинення вогню та звільнення ізраїльських заручників, пишуть Reuters, CNN та Times of Israel. Це підтвердив і обраний президент США Дональд Трамп у Truth Social.
"У нас є угода щодо заручників на Близькому Сході. Вони будуть звільнені найближчим часом. Дякуємо!" – написав Трамп.
За інформацією журналістів, угода передбачає шеститижневий період тимчасового припинення вогню, в межах якого Ізраїль поступово виводитиме свої війська з сектора Гази, а ХАМАС звільнить заручників. В обмін на це Ізраїль звільнить палестинців, які перебувають у його полоні.
- 26 листопада 2024 року стало відомо, що Ізраїль та Хезболла домовилися про припинення вогню. Ізраїльський прем'єр-міністр назвав три причини.
- 27 листопада майбутній радник Трампа Майкл Волтц заявив, що перемир'я на Близькому Сході стало можливим завдяки Трампу.
- Того ж дня Agence France-Presse писало, що ХАМАС готовий на перемир'я з Ізраїлем.