Майкл Волц вважає, що перемир’я на Близькому Сході стало можливим завдяки Трампу

"Усі сідають за стіл переговорів через президента Трампа", – написав майбутній радник обраного президента США

Майкл Волц (Фото: ЕРА/AARON SCHWARTZ)

Майбутній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц вважає, що перемир'ям на Близькому Сході світ зобов'язаний обраному президенту США. Таку думку він висловив у X.

"Усі сідають за стіл переговорів через президента Трампа. Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не терпітиме. Я радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході", – написав Волц.

Водночас радник Трампа наголосив, що Іран є першопричиною хаосу і терору, які розгорнулися по всьому регіону.

"Ми не будемо миритися зі статус-кво, коли він підтримує тероризм", – підсумував політик.