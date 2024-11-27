Майкл Волц вважає, що перемир’я на Близькому Сході стало можливим завдяки Трампу
Майбутній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майкл Волц вважає, що перемир'ям на Близькому Сході світ зобов'язаний обраному президенту США. Таку думку він висловив у X.
"Усі сідають за стіл переговорів через президента Трампа. Його гучна перемога надіслала чіткий сигнал решті світу, що хаос не терпітиме. Я радий бачити конкретні кроки до деескалації на Близькому Сході", – написав Волц.
Водночас радник Трампа наголосив, що Іран є першопричиною хаосу і терору, які розгорнулися по всьому регіону.
"Ми не будемо миритися зі статус-кво, коли він підтримує тероризм", – підсумував політик.
- 26 листопада 2024 року кабінет національної безпеки Ізраїлю офіційно схвалив припинення вогню з ліванським угрупованням Хезболла.
- Раніше прем'єр Нетаньягу звернувся до ізраїльтян щодо необхідності припинення вогню з Хезболлою, надавши три аргументи.
- Президент США Джо Байден підтвердив, що і Ізраїль, і Ліван уже прийняли пропозицію Штатів щодо припинення вогню.