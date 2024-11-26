Ізраїль та Хезболла домовилися про припинення вогню – Нетаньягу назвав три причини

Прем'єр вважає, що запропонована США угода допоможе зосередитися на протистоянні Ірану та війні проти ХАМАС

Біньямін Нетаньягу (Фото: Abir Sultan / EPA)

Кабінет національної безпеки Ізраїлю офіційно схвалив припинення вогню з ліванським угрупованням Хезболла, повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

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"Ізраїль цінує внесок США у цей процес і залишає за собою право діяти проти будь-якої загрози його безпеці", – зазначили в Офісі.

Проти припинення вогню був лише один з 11 членів Кабінету – міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір, що належить до праворадикальних політичних сил.

Раніше прем'єр Нетаньягу звернувся до ізраїльтян щодо необхідності припинення вогню з Хезболлою. Він озвучив три головні причини: по-перше, необхідно зосередитися на іранській загрозі, по-друге, дати передишку ізраїльським силам та поповними запаси, а по-третє, "розділити фронти" та ізолювати палестинське угрупування ХАМАС від допомоги Хезболли.

Останнє, вважає політик, дозволить посилити тиск на ХАМАС та допоможе у звільненні ізраїльських заручників.

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Також Нетаньягу повідомив, що Ізраїль відповість силою на будь-яке порушення припинення вогню.

Тим часом президент США Джо Байден підтвердив, що і Ізраїль, і Ліван уже прийняли пропозицію Штатів щодо припинення вогню.

"Це покликано бути постійним припиненням бойових дій", – зазначив він.

Американський лідер повідомив, що тільки-но закінчив телефонні переговори з Нетаньягу та прем'єром Лівану Наджиб Мікаті: обидва політики підтвердили, що їх уряди прийняли угоду, а Ліван нібито отримав згоду від Хезболи. Також Байден подякував французькому президенту Емманюелю Макрону за участь у допомозі в укладенні угоди.

Президент США повідомив, що перемир'я розпочнеться 27 листопада о 4:00 за місцевим часом (такий же, як у Києві).

Тим часом катарське медіа Aljazeera з посиланням на MTV Lebanon News пише, що одразу після оголошення Байдена Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту – ціллю атак була квартира в одному зі столичних районів.

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