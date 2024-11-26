Ізраїль та Хезболла домовилися про припинення вогню – Нетаньягу назвав три причини
Кабінет національної безпеки Ізраїлю офіційно схвалив припинення вогню з ліванським угрупованням Хезболла, повідомляє The Times of Israel з посиланням на офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.
"Ізраїль цінує внесок США у цей процес і залишає за собою право діяти проти будь-якої загрози його безпеці", – зазначили в Офісі.
Проти припинення вогню був лише один з 11 членів Кабінету – міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір, що належить до праворадикальних політичних сил.
Раніше прем'єр Нетаньягу звернувся до ізраїльтян щодо необхідності припинення вогню з Хезболлою. Він озвучив три головні причини: по-перше, необхідно зосередитися на іранській загрозі, по-друге, дати передишку ізраїльським силам та поповними запаси, а по-третє, "розділити фронти" та ізолювати палестинське угрупування ХАМАС від допомоги Хезболли.
Останнє, вважає політик, дозволить посилити тиск на ХАМАС та допоможе у звільненні ізраїльських заручників.
Також Нетаньягу повідомив, що Ізраїль відповість силою на будь-яке порушення припинення вогню.
Тим часом президент США Джо Байден підтвердив, що і Ізраїль, і Ліван уже прийняли пропозицію Штатів щодо припинення вогню.
"Це покликано бути постійним припиненням бойових дій", – зазначив він.
Американський лідер повідомив, що тільки-но закінчив телефонні переговори з Нетаньягу та прем'єром Лівану Наджиб Мікаті: обидва політики підтвердили, що їх уряди прийняли угоду, а Ліван нібито отримав згоду від Хезболи. Також Байден подякував французькому президенту Емманюелю Макрону за участь у допомозі в укладенні угоди.
Президент США повідомив, що перемир'я розпочнеться 27 листопада о 4:00 за місцевим часом (такий же, як у Києві).
Тим часом катарське медіа Aljazeera з посиланням на MTV Lebanon News пише, що одразу після оголошення Байдена Ізраїль завдав авіаударів по Бейруту – ціллю атак була квартира в одному зі столичних районів.
- 28 вересня армія Ізраїлю заявила про ліквідацію лідера Хезболли Хасана Насралли внаслідок удару по Бейруту. Президент США назвав це "актом справедливості".
- Пізно увечері 3 жовтня Ізраїль вдарив по підземному бункеру, де могли збиратися посадовці Хезболли. 8 жовтня Нетаньягу заявив, що його країна ліквідувала нового лідера угруповання Хезболла Хашима Сафі ад-Діна.
- 29 жовтня новим лідером Хезболли став Наїм Касем, тодішній міністр оборони Ізраїлю зазначив, що це "ненадовго".