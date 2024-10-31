The Times of Israel: Трамп просив Нетаньягу завершити війну до його можливого переобрання

Це повідомлення було вперше передано, коли Трамп приймав прем’єр-міністра Ізраїлю у своїй резиденції у Флориді в липні

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: Doug Mills/EPA)

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп просив прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу завершити війну в секторі Газа до того, як він, можливо, повернеться до Білого дому. Про це повідомило видання The Times of Israel із посиланням на двох неназваних співрозмовників зі США та Ізраїлю.

За словами колишнього посадовця адміністрації Трампа та ізраїльського чиновника, це повідомлення було вперше передано, коли Трамп приймав прем’єр-міністра Ізраїлю у своїй резиденції у Флориді в липні.

Також колишній американський чиновник зауважив, що республіканець не був конкретним у своєму зверненні до Нетаньягу й, можливо, зможе підтримати "залишкову" активність ЦАХАЛ в секторі Газа, якщо Ізраїль офіційно завершить війну.

У матеріалі йдеться, що Трамп вже неодноразово закликав Ізраїль швидко завершити війну, втім, це вперше, коли до прохання були додані конкретні терміни.

Видання нагадало, що нещодавно прем'єр країни стверджував, що Ізраїль наразі не перебуває на етапі завершення війни. Зокрема, влада не може погодитись на вимогу ХАМАС припинити бойові дії в обмін на звільнення 101 заручника.

Останніми тижнями Трамп заявляв, що надасть Ізраїлю більше свободи для ухвалення рішень, критикуючи чинного президента США Джо Байдена за спробу обмежити потенційні цілі у відповідь на ракетну атаку Ірану 1 жовтня.

Сам Трамп на національному з’їзді Республіканської партії в липні попередив, що ті, хто тримає американців у заручниках за кордоном, "заплатять дуже високу ціну", якщо їх не звільнять до того, як він вступить на посаду.

Кампанія Трампа та офіс Нетаньягу не відповіли на запити про коментарі, зазначили журналісти.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвалися на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази, яка триває до цього часу.

1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль і далі вестиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

У серпні стало відомо, що дев'ять співробітників Близькосхідного агентства для надання допомоги палестинським біженцям ООН могли брати участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня.