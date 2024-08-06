До атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня могли бути причетні дев’ять співробітників ООН
Щонайменше дев'ять співробітників Близькосхідного агентства для надання допомоги палестинським біженцям (БАПОР) Організації Об’єднаних націй могли брати участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це повідомив заступник речника ООН Фархан Хак, передає The Times of Israel.
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Управління служб внутрішнього нагляду завершило розслідування щодо 19 співробітників БАПОР, які ймовірно брали участь у нападах, і дійшло висновку, що в дев’яти випадках "отримані докази вказують на те, що співробітники могли бути причетні до нападів 7 жовтня 2023 року".
"Робочі відносини з цими особами будуть припинені в інтересах агентства", – заявив Хак.
У дев'яти інших випадках управління вважає, що доказів причетності було недостатньо, тоді як в одному випадку доказів не було зовсім.
29 січня 2024 року агентство Reuters писало, що Ізраїль звинуватив близько 190 співробітників БАПОР у зв’язках з терористичними угрупованнями у Секторі Газа.
Ці звинувачення призвели до того, що багато країн призупинили фінансування організації, але дехто відтоді відновив його, пославшись на складну гуманітарну ситуацію в регіоні.
- 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвались на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.
- Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази, яка продовжується до цього часу.
- 1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії в Секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".
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