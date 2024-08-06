До атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня могли бути причетні дев’ять співробітників ООН

Атака на Ізраїль (Фото: Abir Sultan/EPA)

Щонайменше дев'ять співробітників Близькосхідного агентства для надання допомоги палестинським біженцям (БАПОР) Організації Об’єднаних націй могли брати участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Про це повідомив заступник речника ООН Фархан Хак, передає The Times of Israel.

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Управління служб внутрішнього нагляду завершило розслідування щодо 19 співробітників БАПОР, які ймовірно брали участь у нападах, і дійшло висновку, що в дев’яти випадках "отримані докази вказують на те, що співробітники могли бути причетні до нападів 7 жовтня 2023 року".

"Робочі відносини з цими особами будуть припинені в інтересах агентства", – заявив Хак.

У дев'яти інших випадках управління вважає, що доказів причетності було недостатньо, тоді як в одному випадку доказів не було зовсім.

29 січня 2024 року агентство Reuters писало, що Ізраїль звинуватив близько 190 співробітників БАПОР у зв’язках з терористичними угрупованнями у Секторі Газа.

Ці звинувачення призвели до того, що багато країн призупинили фінансування організації, але дехто відтоді відновив його, пославшись на складну гуманітарну ситуацію в регіоні.

7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю та увірвались на його територію. Жертвами атаки стали близько 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників.

Після цього Ізраїль почав воєнну операцію в Секторі Гази, яка продовжується до цього часу.

1 липня 2024 року Нетаньягу заявив, що Ізраїль продовжуватиме бойові дії в Секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

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