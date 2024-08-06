К атаке ХАМАС на Израиль 7 октября могли быть причастны девять сотрудников ООН

В результате атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го погибли 1200 человек

Атака на Израиль (Фото: Abir Sultan/EPA)

По меньшей мере, девять сотрудников Ближневосточного агентства для оказания помощи палестинским беженцам (БАПОР) Организации Объединенных наций могли участвовать в нападении на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщил заместитель спикера ООН Фархан Хак, передает The Times of Israel.

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Управление служб внутреннего надзора завершило расследование в отношении 19 сотрудников БАПОР, предположительно участвовавших в нападениях, и пришло к выводу, что в девяти случаях "полученные доказательства указывают на то, что сотрудники могли быть причастны к нападениям 7 октября 2023 года".

"Рабочие отношения с этими лицами будут прекращены в интересах агентства", – заявил Хак.

В других девяти случаях управление считает, что доказательств причастности было недостаточно, тогда как в одном случае доказательств не было вовсе.

29 января 2024 года агентство Reuters писало, что Израиль обвинил около 190 сотрудников БАПОР в связях с террористическими группировками в Секторе Газа.

Эти обвинения привели к тому, что многие страны приостановили финансирование организации, но некоторые с тех пор возобновили его, сославшись на сложную гуманитарную ситуацию в регионе.

7 октября 2023 года террористы ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю и ворвались на его территорию. Жертвами атаки стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников.

После этого Израиль начал военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор.

1 июля 2024 года Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в Секторе Газы, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

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