Иран через главу МИД Венгрии предупредил Израиль о своих планах нанести удар

Исраэль Кац заявил, что "мир должен требовать от Ирана расплаты за какие-либо агрессивные действия, которые он совершает"

Исраэль Кац (Фото: Abir Sultan / EPA)

Руководство Ирана передало Израилю предупреждение о намерениях атаковать страну. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, цитирует The Jerusalem Post.

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Предупреждение от Ирана поступило Израилю через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который непосредственно позвонил по телефону Кацу, чтобы передать эту информацию, пишут журналисты.

По словам главы внешнеполитического ведомства Израиля, о подготовке к атаке Сийярто рассказал исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери.

"Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль", – заявил Кац, добавив, что "мир должен требовать от Ирана расплаты за любые агрессивные действия, которые он предпринимает".

Ранее издание Axios со ссылкой на троих неназванных чиновников сообщило, что Иран может нанести удары по территории Израиля уже в понедельник, 5 августа.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из ее лидеров Исмаил Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

2 августа стало известно, что США готовятся отправить дополнительную боевую авиацию на Ближний Восток в ответ на угрозы Ирана атаковать Израиль.

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