Убийство главаря ХАМАС. Иран поднял "красный флаг мести" – видео

Иран пригрозил "суровым ответом" на вероятное убийство предводителя ХАМАС Исмаила Хании и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран. Об этом сообщили издания CNN и Times of Israel.

Издание Times of Israel процитировало заявление Корпуса стражей исламской революции, в котором они заявили, что убийство лидера ХАМАС Исмаила Гании в Тегеране "встретят жестким и болезненным ответом".

Также журналисты процитировали слова нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, где он заявил, что страна "защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит пожалеть о своем трусливом поступке".

Журналисты CNN процитировали заявление верховного лидера Аятолли Али Хаменеи, где он подчеркнул, что Иран считает своим долгом отомстить за убийство Гании, поскольку его убили на иранской земле.

"Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме, а теперь проложили путь для своего жестокого наказания", – сказал Хаменеи, имея в виду Израиль.

Позже ряд СМИ опубликовал видео и фото того, что Иран поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

Red flag of revenge has been raised over dome of Jamkaran mosque in the Iranian city of Qom following the Israeli assassination of Hamal leader Ismail Haniyeh. #IsmailHaniyeh pic.twitter.com/2PkRqjE0tY