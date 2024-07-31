Новый президент Ирана принял присягу под скандирование "Смерть Америке и Израилю"

К примеру, Иран обвиняет Соединенные Штаты в поддержке того, что они называют "израильскими преступлениями в Газе"

Масуд Пезешкиан (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан 30 июля принял присягу. Под скандирование "Смерть Америке и Израилю" он пообещал улучшить связи Ирана с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны, передает Reuters.

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"Мы будем продолжать конструктивное и эффективное взаимодействие с миром, основанное на достоинстве, мудрости и целесообразности", – заявил Пезешкиан, выступая в парламенте.

Как отмечают журналисты, политика нового иранского лидера мало изменилась, поскольку Тегеран продолжает "искать врага" в США. К примеру, Иран обвиняет Соединенные Штаты в поддержке того, что они называют "израильскими преступлениями в Газе".

"Те, кто снабжает оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман человечности", – заявил Пезешкиан под скандирование "Смерть Америке и Израилю!".

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, когда пересекал горную местность в плотном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из пассажиров и членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

После этого в стране прошли выборы. 6 июля Пезешкиан одержал победу во втором туре.

13 июля Пезешкиан в колонке для Tehran Times заявил, что Тегеран при его руководстве сохранит стабильные взаимоотношения с Россией, а также стремится к миру для "россиян и украинцев".

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