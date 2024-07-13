Новый президент Ирана заявил, что хочет "мира для россиян и украинцев". К России добр

Масуд Пезешкиан заявил, что Москва для Тегерана остается союзником и стратегическим партнером

Масуд Пезешкиан (Фото: ЕРА/STR)

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан в колонке для Tehran Times заявил, что Тегеран при его руководстве сохранит стабильные взаимоотношения с Россией, а также стремится к миру для "россиян и украинцев".

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"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация сохранит приверженность расширению и активизации нашего сотрудничества", – написал Пезешкиан.

Он также подчеркнул, что Иран "стремится к миру для народов России и Украины", и новое руководство страны готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели.

"Я буду продолжать отдавать приоритет двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, в частности, в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз", – сказал иранский лидер.

СПРАВКА Президент Ирана является главой правительства Исламской республики. Это высшая выборная должность в государстве, однако президент подчинен верховному лидеру — аятолле. Именно аятолла является главой государства и командующим Вооруженными силами. У Президента достаточно ограниченная власть — он может подписывать международные договоры, соглашения с другими странами и организациями, назначать министров и губернаторов, однако не влияет на внешнюю политику и армию. Президент Ирана является главой правительства Исламской республики. Это высшая выборная должность в государстве, однако президент подчинен верховному лидеру — аятолле. Именно аятолла является главой государства и командующим Вооруженными силами. У Президента достаточно ограниченная власть — он может подписывать международные договоры, соглашения с другими странами и организациями, назначать министров и губернаторов, однако не влияет на внешнюю политику и армию.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, когда пересекал горную местность в плотном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из пассажиров и членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

После этого в стране прошли выборы. 6 июля Пезешкиан одержал победу во втором туре.

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