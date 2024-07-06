Реформатор Масуд Пезешкиян победил на президентских выборах в Иране

За него отдали голоса более 16 млн избирателей, пишет The Associated Press

Масуд Пезешкиян (Фото: STR/EPA)

69-летний реформатор Масуд Пезешкиян одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране. Об этом сообщило агентство Al Jazeera со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирана.

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"Получив [большинство] голосов, отданных в пятницу, Пезешкиян стал следующим президентом Ирана", – заявили в ведомстве.

Как пишет The Associated Press, за кардиохирурга и законодателя Пезешкияна, пообещавшего открыть Иран миру, проголосовали более 16,3 млн избирателей. Его соперник Саид Джалили, выступающий за углубление сотрудничества с Россией и Китаем, набрал 13,5 млн голосов.

В первом туре досрочных выборов президента Ирана кандидаты не смогли одолеть необходимый для победы порог в 50%. Тогда Пезешкиян набрал 10,4 млн голосов против 9,4 млн у Джалили.

СПРАВКА Президент Ирана является главой правительства Исламской республики. Это высшая выборная должность в государстве, однако президент подчинен верховному лидеру — аятолле. Именно аятолла является главой государства и командующим Вооруженными силами. У президента достаточно ограниченная власть — он может подписывать международные договоры, соглашения с другими странами и организациями, назначать министров и губернаторов, однако не влияет на внешнюю политику и армию.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, когда пересекал горную местность в плотном тумане.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из пассажиров и членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

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