В Иране определились кандидаты для участия во втором туре президентских выборов

Явка в первом туре была рекордно низкой и составляла всего 40%, пишет Al Jazeera

Флаг Ирана (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

В Иране во второй тур президентских выборов, который состоится 5 июля, прошли бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиян и экс-замминистра иностранных дел в странах Европы и Америки Саид Джалили. Об этом сообщило иранское государственное издание IRNA.

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По информации издания, в первом туре за Пезешкиана проголосовали 10,4 млн избирателей (42,5%), а за Джалили – почти 9,5 млн человек (38,6%).

IRNA

С избирательной гонки выбыли два других кандидата – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф (он набрал 3,83 млн голосов) и бывший министр юстиции и внутренних дел Мостафа Пурмохаммади (за него проголосовали около 206 000 иранцев). Перед стартом первого тура выборов еще два кандидата отказались от участия в выборах.

Издание Al Jazeera пишет, что в голосовании приняли участие более 24 млн избирателей, явка составила 40%. Она стала самой низкой за всю историю с момента образования Исламской республики в 1979 году.

СПРАВКА. Президент Ирана является главой правительства Исламской республики. Это высшая выборная должность в государстве, однако президент подчинен верховному лидеру — аятолле. Именно аятолла является главой государства и командующим Вооруженными силами. У президента достаточно ограниченная власть — он может подписывать международные договоры, соглашения с другими странами и организациями, назначать министров и губернаторов, однако не влияет на внешнюю политику и армию.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, когда пересекал горную местность в плотном тумане.

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