В Ірані визначились кандидати для участі в другому турі президентських виборів

Явка в першому турі була рекордно низькою і становила лише 40%, пише Al Jazeera

Прапор Ірану (Фото: Yuri Kochetkov/EPA)

В Ірані до другого туру президентських виборів, який відбудеться 5 липня, пройшли колишній депутат іранського парламенту Масуд Пезешкіян і ексзаступник міністра закордонних справ у країнах Європи та Америки Саїд Джалілі. Про це повідомило іранське державне видання IRNA.

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За інформацією видання, в першому турі за Пезешкіяна проголосували 10,4 млн виборців (42,5%), а за Джалілі – майже 9,5 млн осіб (38,6%).

IRNA

З виборчих перегонів вибули два інших кандидати – спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф (він набрав 3,83 млн голосів) та колишній міністр юстиції й внутрішніх справ Мостафа Пурмохаммаді (за нього проголосували близько 206 000 іранців). Перед стартом першого туру виборів ще двоє кандидатів відмовилися від участі в виборах.

Видання Al Jazeera пише, що у голосуванні взяли участь понад 24 млн виборців, явка становила 40%. Вона стала найнижчою за всю історію з моменту утворення Ісламської республіки в 1979 році.

ДОВІДКА. Президент Ірану є головою уряду Ісламської республіки. Це найвища виборна посада в державі, однак президент підпорядкований верховному лідеру — аятолі. Саме аятола є главою держави й командувачем Збройних сил. Президент має доволі обмежену владу — він може підписувати міжнародні договори, угоди з іншими країнами й організаціями, призначати міністрів і губернаторів, однак не впливає на зовнішню політику й армію.

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у щільному тумані.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з пасажирів та членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

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