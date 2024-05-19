Гелікоптер з президентом Ірану зазнав катастрофи, заявляють місцеві ЗМІ. Повідомлення суперечливі

Ібрагім Раїсі (Фото: EPA)

Іранські ЗМІ заявили, що гелікоптер, на борту якого перебував президент країни Ібрагім Раїсі, потрапив в аварію у провінції Східний Азербайджан, деяким з його супутників вдалося вийти на зв'язок із центром. Про це повідомляє іранське опозиційне медіа Iran International з посиланням на інші новинні ресурси країни.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Державне медіа IRIB повідомило, що рятувальні команди продовжують свої зусилля, аби дістатися до місця аварії.

Заступник губернатора провінції з питань розвитку Алі Закарі заявив, що ще не прибув на місце аварії та не має подробиць про інцидент.

За даними посадовця, аварія сталася поблизу Варзекана. Він зазначив, що загалом було три гвинтокрили: два благополучно приземлилися, а один розбився.

Він підкреслив, що наразі невідома кількість й особи потенційних постраждалих, а також причина й подробиці інциденту.

Червоний Півмісяць (аналог Червоного Хреста) Ірану оголосив, що на місце катастрофи направлено рятувальні групи.

Reuters з посиланням на іранське державне телебачення пише, що гелікоптер з президентом зазнав "жорсткої посадки", але зауважує, що місцеві ЗМІ надають "суперечливі повідомлення" про подію.

Сьогодні ж Раїсі зустрічався з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Раїсі став президентом Ірану у 2021 році, водночас реальна влада в Ісламській республіці зосереджена в руках "великого аятоли" Алі Хаменеї, релігійно-політичного лідера держави.

Іран послідовно допомагає Росії у її війні проти України: щонайперше у дронах-камікадзе типу Shahed. Reuters заявляло, що також Іран передав РФ ракети, але поки що немає підтверджень цьому.

Читайте також: Сі Цзіньпін заявив, що Китай підтримує Іран у протистоянні зі США та Заходом