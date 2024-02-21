Reuters: Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет. ГУР: Перевіряємо й уточнюємо

Стверджується, що серед переданих ракет є й Zolfaghar з дальністю до 700 км

Fateh-110 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Британське агентство Reuters з посиланням на шість анонімних джерел заявило, що Іран передав Росії близько 400 балістичних ракет власного виробництва.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що ця інформація перевіряється та уточнюється.

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Серед близько 400 ракет є багато одиниць балістичних ракет малої дальності з сімейства Fateh-110, серед яких і Zolfaghar, заявили виданню три джерела з Ірану. За даними з відкритих джерел, четверте покоління Fateh-110 мають дальність до 400 км, а самі Zolfaghar – до 700 км.

Reuters запитало про цю інформацію іранський Міноборони й Революційну гвардію – ті відмовилися від коментарів. Міноборони країни-агресора РФ не відповіло на запит видання.

За даними одного з іранських джерел ЗМІ, постачання ракет стартувало на початку січня, цьому передувало завершення відповідної угоди на зустрічах між іранськими та російськими військовими, а також представниками спецслужб, які відбулися наприкінці 2023 року у Тегерані та Москві.

Анонімний іранський військовий посадовець заявив Reuters, що було щонайменше чотири постачання ракет і найближчими тижнями "буде більше". Більш детальну інформацію він відмовився надати.

Інший високопоставлений іранський посадовець заявив виданню, що деякі з ракет були відправлені до РФ кораблем через Каспійське море, а інші транспортовані літаком.

"Буде більше постачань. Немає причин це приховувати. Нам дозволено експортувати зброю в будь-яку країну, яку ми забажаємо", – заявив виданню другий іранський чиновник.

У жовтні 2023 року сплив термін дії обмежень Ради Безпеки ООН на експорт Іраном деяких ракет, безпілотників та інших технологій. Водночас США та Євросоюз зберегли санкції щодо програми балістичних ракет Ірану на тлі побоювань стосовно експорту зброї до його проксі на Близькому Сході та до Росії, зауважує Reuters.

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Четверте джерело видання, знайоме з цим питанням, підтвердило, що РФ нещодавно отримала "велику кількість ракет" від Ірану, не надавши додаткових подробиць.

На початку січня речник адміністрації президента США з питань нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США стурбовані тим, що РФ була близька до купівлі балістичної зброї малого радіуса в Ірану додатково до ракет, вже отриманих з Північної Кореї.

Неназваний посадовець США повідомив Reuters, що Вашингтон бачив докази активного просування таких переговорів, проте не бачив жодних ознак того, що такі постачання відбулися. Міноборони США також не відповіло на запит видання щодо коментаря.

Анонімне джерело з українських військових повідомило ЗМІ, що Київ не фіксував використання російськими військами іранських балістичних ракет. Міноборони України не відповіло на запит агентства щодо коментаря.

Анонімний західний дипломат, проінформований з цього приводу, підтвердив Reuters передання іранських балістичних ракет РФ в останні тижні, але не надав більше деталей.

Він повідомив виданню про стурбованість західних країн тим, що взаємне передання РФ зброї Ірану може посилити позицію останньої у будь-якому можливому конфлікті зі США та Ізраїлем.

ДОПОВНЕНО. Згодом представник воєнної розвідки Юсов у коментарі LIGA.net повідомив, що інформація з матеріалу Reuters перевіряється та уточнюється.

6 лютого хакерське угруповання Prana Network зламало поштові сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, де зберігається інформація про виробництво ударних безпілотників Shahed-136 для Росії.

16 лютого генпрокурор повідомив, що Росія вже використала щонайменше 24 балістичні ракети північнокорейського виробництва, ймовірно KN-23/24, під час ракетних обстрілів України.

Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

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