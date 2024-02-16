В КНДР та Ірані немає демократичних процедур. Тому зброю Росія отримує швидше – Данілов

Через процедури, які західні союзники використовують для надання Україні допомоги, вона надходить повільніше. Бувають і затримки, як зараз

Олексій Данілов (Фото: LIGA.net)

У демократичних державах світу, на відміну від авторитарних, відбуваються необхідні процедури для надання Україні збройної та фінансової підтримки, тому допомога може затримуватися. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

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"Що стосується постачання Україні допомоги країнами-партнерами. У демократичних державах мають відбуватися демократичні процедури. Наразі вони відбуваються. Звичайно, ми б хотіли, щоб вони дуже швидко рухались, але це елемент демократії – поступове проходження всіх процедур, необхідних для отримання допомоги", – пояснив Данілов.

За його словами, в авторитарних країнах немає подібних процедур, а також "ніхто не звертає уваги на думку населення, виборців". Тому, наприклад, КНДР та Іран можуть у короткі терміни переправляти Росії військову допомогу.

14 лютого 2024 року президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.

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