В КНДР та Ірані немає демократичних процедур. Тому зброю Росія отримує швидше – Данілов
У демократичних державах світу, на відміну від авторитарних, відбуваються необхідні процедури для надання Україні збройної та фінансової підтримки, тому допомога може затримуватися. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
"Що стосується постачання Україні допомоги країнами-партнерами. У демократичних державах мають відбуватися демократичні процедури. Наразі вони відбуваються. Звичайно, ми б хотіли, щоб вони дуже швидко рухались, але це елемент демократії – поступове проходження всіх процедур, необхідних для отримання допомоги", – пояснив Данілов.
За його словами, в авторитарних країнах немає подібних процедур, а також "ніхто не звертає уваги на думку населення, виборців". Тому, наприклад, КНДР та Іран можуть у короткі терміни переправляти Росії військову допомогу.
- 14 лютого 2024 року президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Майка Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.
- Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів із безпеки кордонів, тому він поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.
- Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Якщо вона підтримає цей законопроєкт, його потрібно буде ще раз проголосувати в Сенаті.
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