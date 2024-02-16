Палата представників пішла на канікули до 28 лютого. Білий дім: Джонсон зміцнює криваві зусилля РФ

За даними The Hills, Палата представників Конгресу не зможе проголосувати за законопроєкт про надання допомоги Україні та союзникам США до кінця лютого

Майк Джонсон (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Палата представників США вирішила піти на перерву до 28 лютого, так і не проголосувавши за законопроєкт щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Речник Білого дому Ендрю Бейтс у службовій записці, з якою ознайомилося видання The Hill, заявив, що республіканець Майк Джонсон скорочує час і йде на канікули "замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці".

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За даними видання, згідно з календарем засідань Палати представників Конгресу, після 15 лютого і до кінця місяця не заплановано жодних слухань. Таким чином, цей орган не зможе проголосувати за законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та союзникам США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні на загальну суму $95,3 млрд, з яких Україні передбачалося передати $60 млрд.

Бейтс наголосив у своїй записці, що "замість того, щоб припинити свою політизацію безпеки країни, спікер Джонсон ріже і тікає, відправляючи Палату представників на дострокові, незаслужені канікули, оскільки він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля Росії та іранський режим".

На думку речника Білого дому, "кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, – Америка програє".

"І кожен день, коли він відкладає чисте голосування, позиція республіканців у Конгресі з американським народом падає. Втеча на дострокові канікули лише погіршує обидві проблеми", – сказав Бейтс.

Він зазначив, що американці "обурені шкодою, яку спікер Джонсон завдає національній безпеці Америки в ім'я політики, як довели виборці в Нью-Йорку".

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування. Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

14 лютого президент США Джо Байден закликав Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Однак Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів з безпеки кордонів, й що поки не виноситиме на голосування питання продовження військової та фінансової допомоги Україні.

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