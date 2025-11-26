У Генштабі розповіли, коли можливі закінчення війни та перемир'я

Андрій Гнатов (Фото: Генеральний штаб ЗСУ)

Закінчення війни справедливим миром з відшкодуваннями від РФ Україні неможливе до кінця 2025 року, однак, за певних умов, припинення вогню може відбутися за декілька днів або тижнів. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, який брав участь у переговорах зі США у Швейцарії.

Журналістка зазначила, що у західних медіа "повільно приходить прийняття", що війна триватиме й у 2026-му, й запитала Гнатова, чи ставить він для себе якісь часові межі.

"Це дуже філософське питання. Що є закінченням війни? Закінченням війни можна вважати угоду про припинення війни. Але ж це не буде закінченням війни як такої", – відповів Гнатов.

Військовий зазначив, що для нього закінченням війни буде досягнення справедливого миру з відшкодуванням усіх втрат та збитків, які країна-агресор завдала Україні.

Однак, наголосив він, цього звісно не відбудеться до кінця 2025-го.

"Припинення вогню, за певних умов, може відбутися і через кілька днів, і через кілька тижнів. Для цього потрібна політична воля російського військово-політичного керівництва. Якщо будуть умови, за яких [диктатор РФ] Путін зупинить свої війська і застосування ними зброї, – це буде перший крок", – додав начальник Генштабу.

Раніше, у липні, глава воєнної розвідки Кирило Буданов заявляв, що припинення вогню реально досягнути якнайшвидше і задовго до кінця 2025 року.

Тим часом 26 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що війна може завершитися до кінця року, однак зауважив, що Росія ще довго залишатиметься загрозою.