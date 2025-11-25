Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року – начальник Генштабу

Андрій Гнатов (Фото: Руслан Канюка/Головне управління комунікацій ЗС України)

Росія не зможе захопити Покровськ до кінця 2025 року. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Гнатов.

За його словами, на Покровському напрямку російська армія продовжить створювати підґрунтя для подальших маніпуляцій. Ворог не залишить спроб захопити Покровськ, наразі на цьому напрямку зосереджено понад 100 000 осіб.

Читайте також Як Україна змінювала мирний план Трампа. Інсайди від учасника перемовин Гнатова

"Ці спроби тривають вже понад рік, і росіяни переносять терміни, які їм визначили для захоплення міста. Ці терміни й далі будуть посуватися. Зараз вони стягують туди всі наявні резерви. Чи вдасться їм створити умови, щоб ще більше ускладнити обставини, – важко прогнозувати", – сказав Гнатов.

Він зазначив, що на "всепропальство" Україна дивиться від початку широкомасштабного вторгнення у 2022 році. А перед цим дивилась під час АТО/ООС. Попри заяви, що "все пропало", ЗСУ виконували свою задачу та продовжують зупиняти противника, завдаючи йому відчутних втрат.

"Далеко не все ідеально. Але максимум зусиль докладаємо, щоб виконати завдання, поставлені верховним головнокомандувачем", – резюмував начальник Генштабу.