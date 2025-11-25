Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года – начальник Генштаба
Россия не сможет захватить Покровск до конца 2025 года. Об этом в интервью LIGA.net рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов.
По его словам, на Покровском направлении российская армия продолжит создавать почву для дальнейших манипуляций. Враг не оставит попыток захватить Покровск, сейчас на этом направлении сосредоточено более 100 000 человек.
"Эти попытки продолжаются уже более года, и россияне переносят сроки, которые им определили для захвата города. Эти сроки и дальше будут подвигаться. Сейчас они стягивают туда все имеющиеся резервы. Удастся ли им создать условия, чтобы еще больше осложнить обстоятельства, – трудно прогнозировать", – сказал Гнатов.
Он отметил, что на "всепропальство" Украина смотрит с начала широкомасштабного вторжения в 2022 году. А перед этим смотрела во время АТО/ООС. Несмотря на заявления, что "все пропало", ВСУ выполняли свою задачу и продолжают останавливать противника, нанося ему ощутимые потери.
"Далеко не все идеально. Но максимум усилий прилагаем, чтобы выполнить задачи, поставленные верховным главнокомандующим", – резюмировал начальник Генштаба.
- 21 ноября сообщалось, что силы россиян в Покровске стачиваются, в ход пошли оперативные резервы из состава 76 десантно-штурмовой дивизии РФ.
- По состоянию на 23 ноября ВСУ не давали оккупантам закрепиться в центре Покровска. Военные провели зачистку в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.
- 25 ноября в ДШВ заявили, что россияне хотят окружить Мирноград и блокировать логистику до Покровска.
