Силы обороны не дают оккупантам закрепиться в центре Покровска – ДШВ

В центре Покровска Донецкой области сохраняются позиции Сил обороны, защитники не дают оккупантам закрепиться там. Об этом сообщил Седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

По состоянию на 10:00 воскресенья, 23 ноября, украинские защитники проводят поисково-ударные действия для ликвидации россиян в Покровске.

"В центре города сохраняются наши позиции, продолжаются стрелковые бои, а противнику не удается закрепиться", – говорится в сообщении.

Военные отметили, что к ликвидации оккупантов в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями. На днях зачистку от вражеского присутствия провел отдельный штурмовой батальон "Скала" в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

Это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы для усиления давления на северную часть города. При любых попытках перейти туда через железную дорогу оккупанты понесут максимальные потери.

Всего с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 – ранены, добавили в ДШВ.

