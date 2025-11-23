Сили оборони не дають окупантам закріпитися в центрі Покровська – ДШВ

Днями бійці "Скали" провели зачистку у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний

Український військовий (Ілюстративне фото: Генштаб)

У центрі Покровська Донецької області зберігаються позиції Сил оборони, оборонці не дають окупантам закріпитися там. Про це повідомив Сьомий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Станом на 10:00 неділі, 23 листопада, українські захисники проводять пошуково-ударні дії для ліквідації росіян у Покровську.

"У центрі міста зберігаються наші позиції, тривають стрілецькі бої, а противнику не вдається закріпитися", – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що до ліквідації окупантів у середмісті продовжують залучатися штурмові групи у взаємодії з іншими підрозділами. Днями зачистку від ворожої присутності провів окремий штурмовий батальйон "Скала" у районі залізничного вокзалу, Покровського педагогічного училища та скверу Соборний.

Це дозволило заблокувати намагання росіян накопичити сили для посилення тиску на північну частину міста. При будь-яких спробах перейти туди через залізницю окупанти зазнають максимальних втрат.

Загалом з початку листопада українські військові знищили у Покровську 388 окупантів, ще 87 – поранені, додали в ДШВ.

Мапа: DeepState