ДШВ: Сили росіян у Покровську сточуються, в хід пішли оперативні резерви
Російська армія підтягнула резерви в район Покровська, щоб поповнити втрати серед особового складу. Про це повідомив сьомий корпус Десантно-штурмових військ.
"Війська противника у Покровську сточуються. Як результат – ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже залучило у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" – підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії РФ", – йдеться у повідомленні.
Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також українські сили контролюють позиції південніше від залізниці, важливі для подальшої деокупації.
Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачищення у Покровську українські сили нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів безпілотних систем.
Одне із ключових завдань українських сил – повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, зокрема із застосуванням тактичної та армійської авіації.
У ДШВ також повідомили, що на північних околицях Мирнограда завершується зачищення від ворожої піхоти. Українські сили залучають додаткові ресурси для виявлення та ліквідації ворожих військ, переміщення яких зафіксовано у південній частині міста.
"Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника", – додали військові.
- 11 листопада з'явилось відео, як колона армії РФ безперешкодно заходить до Покровська, адже через туман складно працювати дронами по ворожих цілях.
- Після цього ДШВ підтвердили, що в місті перебувають понад 300 загарбників, які намагаються вийти на північні межі Покровська та оточити агломерацію.
- 12 листопада Сирський запевнив, що про контроль росіян над містом або оперативне оточення угруповання Сил оборони не йдеться.
Коментарі (0)