ДШВ: Сили росіян у Покровську сточуються, в хід пішли оперативні резерви

Окупанти стягнули в район Покровська резерви зі складу 76 десантно-штурмової дивізії РФ

Російські окупанти (Ілюстративне фото: ЕРА)

Російська армія підтягнула резерви в район Покровська, щоб поповнити втрати серед особового складу. Про це повідомив сьомий корпус Десантно-штурмових військ.

"Війська противника у Покровську сточуються. Як результат – ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже залучило у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" – підрозділи 76 десантно-штурмової дивізії РФ", – йдеться у повідомленні.

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також українські сили контролюють позиції південніше від залізниці, важливі для подальшої деокупації.

Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачищення у Покровську українські сили нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів безпілотних систем.

Одне із ключових завдань українських сил – повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, зокрема із застосуванням тактичної та армійської авіації.

У ДШВ також повідомили, що на північних околицях Мирнограда завершується зачищення від ворожої піхоти. Українські сили залучають додаткові ресурси для виявлення та ліквідації ворожих військ, переміщення яких зафіксовано у південній частині міста.

"Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника", – додали військові.