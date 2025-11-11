ССО: Росія бездумно закидує Покровськ всім, що є. Фото і відео з найгарячішого напрямку
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Росіяни б’ють по Покровську Донецької області з усієї наявної зброї, у місті безперервно ведуться бої. Про це повідомили Сили спеціальних операцій і показали фото.
"Покровськ. Працює ССО. Найгарячіший напрямок, про який зараз говорить весь світ. В місті тривають постійні обстріли, стрілецькі бої, атаки дронами. Окупанти бездумно закидають місто всім, що у них є", – йдеться у повідомленні.
ССО наголосили, що виконують поставлені задачі, щоб ослабити ворога і він зазнав максимальних втрат.
Водночас блогер і колишній представник України у мінській тристоронній контактній групі Денис Казанський показав відео, як колонна армії РФ безперешкодно заходить до Покровська, адже через туман складно працювати дронами по ворожих цілях.
- 10 листопада у ДШВ повідомили, що росіяни майже на 20% наростили кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації й намагаються просуватися у бік Гришиного.
- Хоча росіяни стверджують, що Покровськ пав і ЗСУ нібито опинились у пастці, Сирський заявив, що ситуація є протилежною.
