Росіяни намагаються просуватися у бік Гришиного. У Покровську бої йдуть у промзоні – ДШВ

Десантники (Фото: t.me/corps7DSHV)

Росіяни майже на 20% наростили кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації й намагаються просуватися у бік Гришиного. Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ.

За минулий тиждень росіяни 132 рази атакували підрозділи ДШВ. Вдалося знищити 236 росіян і ще 136 поранити. Спроби ворога закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які той хоче використати як панівні висоти, припиняються. Це дає можливість і далі зачищувати росіян у місті.

"Триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат", – зазначили в 7 корпусі ДШВ.

Також окупанти намагаються сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях, щоб просуватися у бік Гришиного на північний захід від Покровська. Сили оборони стримують росіян, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришиному дозволяє виконувати визначені завдання.

У Мирнограді також триває оборонна операція. Логістика Сил оборони забезпечується, запаси продуктів і боєкомплекту поповнюються вчасно, зазначили військові.

"Ворог намагається атакувати Мирноград з південного сходу. Силам оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи противнику просочитися до міста. Також наші воїни уразили один танк, три бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки", – наголосили у 7 корпусі.