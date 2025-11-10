Россияне пытаются продвигаться в сторону Гришино. В Покровске бои идут в промзоне – ДШВ

Десантники (Фото: t.me/corps7DSHV)

Россияне почти на 20% нарастили количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации и пытаются продвигаться в сторону Гришино. Об этом сообщил 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

За прошедшую неделю россияне 132 раза атаковали подразделения ДШВ. Удалось уничтожить 236 россиян и еще 136 ранить. Попытки врага закрепиться в многоэтажках Покровска, которые тот хочет использовать как господствующие высоты, прекращаются. Это дает возможность продолжать зачистку россиян в городе.

"Продолжается ликвидация россиян в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас – на территории промзоны. Пути просачивания противника в этот район под контролем наших военных. Поэтому враг имеет ограниченные возможности для пополнения потерь", – отметили в 7 корпусе ДШВ.

Также оккупанты пытаются сконцентрировать усилия в других районах города и на западных окраинах, чтобы продвигаться в сторону Гришино на северо-запад от Покровска. Силы обороны сдерживают россиян, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи.

В Мирнограде также продолжается оборонительная операция. Логистика Сил обороны обеспечивается, запасы продуктов и боекомплекта пополняются вовремя, отметили военные.

"Враг пытается атаковать Мирноград с юго-востока. Сила обороны удается ликвидировать врага на подступах к городу, не позволяя противнику просочиться в город. Также наши воины поразили один танк, три боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники", – отметили в 7-м корпусе.