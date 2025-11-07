Главная цель России – захватить Покровск. В городе более 300 оккупантов – Зеленский

photo_2025-11-07_18-02-41

Цель номер один для россиян – захватить Покровск как можно скорее. В городе находятся более 300 оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге 7 ноября.

Он рассказал, что 5 ноября враг проводил штурмовые действия в Покровске с помощью техники, но потерял ее. Всего за трое суток зафиксированы 220 попыток штурмов.

В самом Покровске, по данным военных, находятся 314 вражеских солдат. А в окрестностях города – "значительная группировка" оккупантов.

Зеленский отметил, что России важно захватить город, чтобы показать якобы успехи на поле боя и в дальнейшем продвигать нарратив о возможности "захватить весь Донбасс".

"В Купянске есть продвижение Вооруженных Сил Украины, в Волчанске ситуация может осложниться, поскольку на этом направлении враг накапливает силы. На Северском направлении оккупанты пытались штурмовать, но без успеха. На Доброполье продолжается операция, там положительно действуют наши Вооруженные силы", – резюмировал президент.