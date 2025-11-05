В Покровской общине в целом находятся 1800 человек, из которых 1200 в самом городе. Но продукты в город уже не завозят

В Покровске по состоянию на 5 ноября остаются около 1200 гражданских лиц, несмотря на боевые действия в городе. Об этом сообщили на заседании Донецкой областной военной администрации.

"По данным, которые предоставляют местные органы власти, в самом Покровске остается около 1200 человек. За неделю несколько человек только смогли оттуда самостоятельно выйти. Статистику, кто именно и на каких условиях их вывез, никто не ведет", – сказал представитель ОВА Дмитрий Петлин.

В Покровской громаде остаются в целом 1800 человек. По данным чиновников, речь идет в основном о маломобильных группах людей. Однако Петлин подчеркнул, что не может гарантировать правдивость и объективность предоставленных данных, ведь в Покровске и в Мирнограде ведутся боевые действия.

Из-за опасности также уже невозможно завезти продукты в Раденск, Покровск и в Мирноград.

В Константиновке остаются около 5000 человек, согласно данным, которые предоставляют местные органы власти. В громаде общее количество гражданских немного больше – 5200 человек.

Всего в подконтрольной Украине части Донецкой области остаются 1337 детей. Однако в зоне активных боевых действий они отсутствуют. Общая численность населения в области – 199 000 граждан.