После ударов РФ по Маяках нет движения на запад Одесской области: какие альтернативные маршруты

После атак россиян по Одесской области Мингромад сообщило о доступных пунктах пропуска в Черновицкой и Винницкой областях

Мост в Маяках (Иллюстративный скриншот из видео 2020 года)

Из-за российских атак рядом с селом Маяки Одесской области нет автомобильного движения к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе региона. Власти опубликовали перечень доступных пограничных пунктов в Винницкой и Черновицкой областях. Об этом говорится в публикации Министерства развития громад и территорий.

"В связи с российской атакой вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по трассе Одесса – Рени. Это означает, что движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части Одесской области пока не осуществляется", – говорится в заметке.

Министерство отметило, что сейчас, совместно с местными властями и соответствующими органами, прорабатывает возможные варианты, чтобы обеспечить альтернативное транспортное сообщение в области.

Недоступные пункты пропуска в Одесской области и доступные в Винницкой и Черновицкой областях

Ведомство отметило, что сейчас движение перекрыто, в частности, к следующим пунктам пропуска:

→ Рени – Джурджулешты;

→ Табаки – Мирное;

→ Виноградовка – Вулканешты;

→ Малоярославец – Чадыр-Лунга 1;

→ Августовское – Бессарабьяска;

→ Новые Трояны – Чадыр-Лунга;

→ Староказачье – Тудора;

→ Орловка – Исакча.

Министерство добавило, что находится на связи с компетентными органами Молдовы, чтобы перенаправить машины на доступные пункты пропуска.

Власти уточнили: для грузовиков и автобусов сейчас доступны пункты пропуска, которые находятся в Черновицкой и Винницкой областей:

→ Мамалыга – Крива;

→ Сокиряны – Окница;

→ Росошаны – Бричень;

→ Могилев-Подольский – Отач (однако наблюдается перегрузка этого пункта пропуска).

"На них система "єЧерга" работает на выезд из Украины как для грузовых автомобилей, так и для автобусов", – отметили в сообщении.

Инструкция для грузового транспорта

В Мингромад сообщили, что грузовикам, которые планировали пересечь границу в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты пропуска, нужно:

→ внести изменения в таможенную декларацию относительно пункта пересечения границы;

→ зарегистрироваться в системе "єЧерга" на необходимый пункт.

"Также сообщаем, что на пунктах пропуска в Одесской области пока не фиксируются нарушения использования "єЧерги" в части отмены записей. Поэтому перевозчики могут отменять очереди без риска применения ограничений", – отметили в ведомстве.

Для перевозчиков, едущих в Молдову

Власти указывают, что для перевозчиков, выезжающих в Молдову, нужно выбрать соответствующий пункт пропуска при регистрации в "єЧерзі": "В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus".

В Мингромад также объяснили, что пункты пропуска в Одесской области работают в штатном режиме, однако к ним пока ограничено движение.

Обновления относительно работы пунктов пересечения границы появляются на официальных ресурсах Пограничной и Таможенной служб.