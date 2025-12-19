После ударов РФ по Маяках нет движения на запад Одесской области: какие альтернативные маршруты
Из-за российских атак рядом с селом Маяки Одесской области нет автомобильного движения к населенным пунктам и пунктам пересечения границы на западе региона. Власти опубликовали перечень доступных пограничных пунктов в Винницкой и Черновицкой областях. Об этом говорится в публикации Министерства развития громад и территорий.
"В связи с российской атакой вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по трассе Одесса – Рени. Это означает, что движение к пунктам пропуска и к населенным пунктам в западной части Одесской области пока не осуществляется", – говорится в заметке.
Министерство отметило, что сейчас, совместно с местными властями и соответствующими органами, прорабатывает возможные варианты, чтобы обеспечить альтернативное транспортное сообщение в области.
Недоступные пункты пропуска в Одесской области и доступные в Винницкой и Черновицкой областях
Ведомство отметило, что сейчас движение перекрыто, в частности, к следующим пунктам пропуска:
→ Рени – Джурджулешты;
→ Табаки – Мирное;
→ Виноградовка – Вулканешты;
→ Малоярославец – Чадыр-Лунга 1;
→ Августовское – Бессарабьяска;
→ Новые Трояны – Чадыр-Лунга;
→ Староказачье – Тудора;
→ Орловка – Исакча.
Министерство добавило, что находится на связи с компетентными органами Молдовы, чтобы перенаправить машины на доступные пункты пропуска.
Власти уточнили: для грузовиков и автобусов сейчас доступны пункты пропуска, которые находятся в Черновицкой и Винницкой областей:
→ Мамалыга – Крива;
→ Сокиряны – Окница;
→ Росошаны – Бричень;
→ Могилев-Подольский – Отач (однако наблюдается перегрузка этого пункта пропуска).
"На них система "єЧерга" работает на выезд из Украины как для грузовых автомобилей, так и для автобусов", – отметили в сообщении.
Инструкция для грузового транспорта
В Мингромад сообщили, что грузовикам, которые планировали пересечь границу в Одесской области и перенаправляются на альтернативные пункты пропуска, нужно:
→ внести изменения в таможенную декларацию относительно пункта пересечения границы;
→ зарегистрироваться в системе "єЧерга" на необходимый пункт.
"Также сообщаем, что на пунктах пропуска в Одесской области пока не фиксируются нарушения использования "єЧерги" в части отмены записей. Поэтому перевозчики могут отменять очереди без риска применения ограничений", – отметили в ведомстве.
Для перевозчиков, едущих в Молдову
Власти указывают, что для перевозчиков, выезжающих в Молдову, нужно выбрать соответствующий пункт пропуска при регистрации в "єЧерзі": "В случае отсутствия разрешения на регулярный маршрут через эти пункты пропуска для регистрации можно воспользоваться одноразовым разрешением или бортовым журналом Interbus".
В Мингромад также объяснили, что пункты пропуска в Одесской области работают в штатном режиме, однако к ним пока ограничено движение.
Обновления относительно работы пунктов пересечения границы появляются на официальных ресурсах Пограничной и Таможенной служб.
- Вечером 18 декабря россияне ударили дроном по машине, ехавшей по мосту возле села Маяки, – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана возле Маяков, выезд в Молдову затруднен.
