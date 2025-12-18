Россияне убили женщину и ранили детей, ударив по авто на мосту в Одесской области. Перекрыта трасса

Глава Одесской ОГА сообщил о российском ударе и призвал воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле Маяков

Иллюстративное фото: Pacific Press

Россияне ударили дроном по машине, которая ехала по мосту в Одесской области – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Олег Кипер.

"Сегодня в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают необходимую помощь", – написал чиновник.

Он также призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки.

Оккупанты уже трижды атаковали этот участок, отметил Кипер.

Раньше он сообщил о временной остановке движения в обоих направлениях на трассе Одесса-Рени M-15. О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.

ОБНОВЛЕНО. Пограничная полиция Молдовы написала о прекращении работы пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозацкое".

"Рекомендуем гражданам избегать поездок в указанную зону и проявлять повышенную осторожность. Также воздержаться от поездок в Одесскую область", – говорится в сообщении.