Россияне убили женщину и ранили детей, ударив по авто на мосту в Одесской области. Перекрыта трасса

Россияне убили женщину и ранили детей, ударив по авто на мосту в Одесской области. Перекрыта трассаобновлено
Россияне ударили дроном по машине, которая ехала по мосту в Одесской области – от полученных травм погибла женщина, трое ее детей госпитализированы. Об этом сообщил руководитель обладминистрации Олег Кипер.
"Сегодня в Одесском районе вражеский ударный беспилотник попал в гражданский автомобиль, который двигался по мосту. В машине находилась женщина с тремя детьми. Мать получила тяжелые травмы и, к сожалению, умерла в карете скорой помощи. Ее трое детей доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают необходимую помощь", – написал чиновник.
Он также призвал водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле села Маяки.
Оккупанты уже трижды атаковали этот участок, отметил Кипер.
Раньше он сообщил о временной остановке движения в обоих направлениях на трассе Одесса-Рени M-15. О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.
ОБНОВЛЕНО. Пограничная полиция Молдовы написала о прекращении работы пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" и "Тудора-Старокозацкое".
"Рекомендуем гражданам избегать поездок в указанную зону и проявлять повышенную осторожность. Также воздержаться от поездок в Одесскую область", – говорится в сообщении.
- 17 декабря положение, возникшее из-за массированной атаки РФ по энергетике Одесской области 13 числа, официально признали чрезвычайной ситуацией государственного уровня.
- В ночь на 18 декабря российские войска атаковали ряд областей Украины, в частности есть последствия в Одесской, Черкасской, Николаевской, Сумской областях, в Кривом Роге и Запорожье.
- Филиал ДТЭК в Одесской области сообщил, что энергетики нашли решение, чтобы подать свет для почти всех потребителей в Одесской области после массированной атаки РФ, однако возможны ограничения, чтобы не допустить перегрузка оборудования.
Комментарии (0)