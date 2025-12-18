Энергетики нашли способ запитать почти все дома Одесской области, но могут быть аварийные отключения

ДТЭК Одесские электросети сообщил, что найдены технические решения для возвращения света, но предупредил о возможных отключениях

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Энергетики нашли решение, чтобы подать свет почти всем потребителям в Одесской области после массированной атаки РФ, однако возможны ограничения, чтобы не допустить перегрузки оборудования. Об этом сообщил ДТЭК Одесские электросети – областной оператор электроэнергии, филиал частного энергохолдинга ДТЭК.

"Энергетики всей Одесской области уже шестой день работают над тем, чтобы отремонтировать оборудование до работоспособного состояния после последнего массированного обстрела ночью 13 декабря. Сейчас специалисты нашли технические решения, чтобы подать свет в дома почти всех клиентов. Однако, оборудование работает на пределе и временные ремонтные схемы не могут передать всю необходимую электроэнергию", – говорится в публикации.

Так, чтобы не произошло перегрузки линий и подстанций, могут быть сетевые ограничения в части Одессы и Одесского района, пояснили в компании.

Речь идет о вынужденных аварийных отключениях электричества, особенно в утренние и вечерние часы пикового потребления.

"Мы прилагаем все возможные усилия, чтобы вынужденные отключения были прогнозируемыми. Однако сейчас в первую очередь от вас зависит наличие света в собственных домах. Чем больше нагрузка на сеть, тем продолжительнее отключения", – заявили в филиале ДТЭК.

Там призвали потребителей не включать одновременно все электроприборы в розетку, а вместо этого делать это поочередно (сначала один, а после окончания его работы – другой).

"Это простое правило позволит избежать аварий и обеспечить свет в домах всех клиентов", – подытожили в компании.