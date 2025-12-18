Енергетики знайшли спосіб заживити майже всі оселі Одещини, але можуть бути аварійні відключення

ДТЕК Одеські електромережі повідомив, що знайдено технічні рішення для повернення світла, але попередив про можливі відключення

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Енергетики знайшли рішення, щоб подати світло для майже всіх споживачів в Одеській області після масованої атаки РФ, однак можливі обмеження, щоб не допустити перевантаження обладнання. Про це повідомив ДТЕК Одеські електромережі – обласний оператор електроенергії, філія приватного енергохолдингу ДТЕК.

"Енергетики всієї Одещини вже шостий день працюють над тим, щоб відремонтувати обладнання до працездатного стану після останнього масованого обстрілу вночі 13 грудня. Наразі фахівці знайшли технічні рішення, щоб подати світло в оселі майже всіх клієнтів. Однак, обладнання працює на межі і тимчасові ремонтні схеми не можуть передати всю необхідну електроенергію", – йдеться у публікації.

Так, щоб не відбулося перевантаження ліній і підстанцій, можуть бути мережеві обмеження у частині Одеси й Одеського району, пояснили у компанії.

Йдеться про вимушені аварійні відключення електрики, особливо у ранкові й вечірні години пікового споживання.

"Ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб вимушені відключення були прогнозованими. Однак зараз першочергово від вас залежить наявність світла у власних оселях. Чим більше навантаження на мережу, тим триваліші відключення", – заявили у філії ДТЕК.

Там закликали споживачів не вмикати одночасно всі електроприлади у розетку, а натомість робити це почергово (спочатку один, а після закінчення його роботи – інший).

"Це просте правило дозволить уникнути аварій і забезпечити світло в оселях всіх клієнтів", – підсумували у компанії.