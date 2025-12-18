РФ ударила по Одещині, Черкащині, Запоріжжю та інших регіонах: є постраждалі – фото, відео

Атака на Черкаси (Фото: ДСНС Черкаської області)

У ніч проти 18 грудня російські війська атакували низку областей України, зокрема є наслідки на Одещині, Черкащині, Миколаївщині, Сумщині, в Кривому Розі та Запоріжжі. Про це повідомили представники місцевої влади.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що в Одеському районі внаслідок атаки безпілотників постраждали семеро людей. Шістьом людям допомога надана на місці, ще одну особу госпіталізовано у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено скління у дев’ятиповерховому житловому будинку й освітньому закладі, проте минулося без пожежі.

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець написав про атаку безпілотників на обласний центр, унаслідок чого шестеро людей постраждали.

Росіяни цілили по критичній інфраструктурі. Частину міста знеструмлено, ведуться відновлювальні роботи.

Також унаслідок падіння БпЛА на декількох локаціях пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків – побиті вікна й дахи, вибиті вікна у спорткомплексі, понівечені автомобілі, були пожежі.

Атака на Черкаси (Фото: Табурець / Facebook)

Черкаси, наслідки атаки (Фото: Табурець / Facebook)

Атака на Черкаси (Фото: ДСНС)

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул теж повідомив про атаку "шахедів" на місто. Поранено четверо людей – двох жінок 67 та 71 року та чоловіків 58 та 83 років. Одну жінку ушпиталено, вона у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 14 житлових будинків, заклад культури, адмінбудівлю, гаражі, ЛЕП, газопровід. Були пожежі, проте їх згасили. У деяких будинках немає світла, тривають відновлювальні роботи

Атака на Кривий Ріг (Фото: Гайваненко / Facebook)

Наслідки атаки на Кривий Ріг (Фото: Гайваненко / Facebook)

Кривий Ріг, атака (Фото: Гайваненко / Facebook)

Окупанти також атакували Сумську громаду двома ударними БпЛА, повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру, вибиті вікна у житлових і нежитлових будівлях.

Минулося без жертв, проте щонайменше одна людина постраждала.

Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав про пошкодження житлового будинку внаслідок російського удару. Вибухи гриміли о 06:34, а перед цим він повідомив про загрозу керованих авіабомб.

Також унаслідок вибухової хвилі пошкоджено девʼятиповерхівку, розташовану поруч.

ОНОВЛЕНО о 08.27. За інформацією Одеської обласної прокуратури, кількість постраждалих збільшилась до восьми людей: четверо жінок і четверо чоловіків. 43-річного та 29-річного чоловіків ушпиталили, іншим надана медична допомога.

ОНОВЛЕНО о 10.30. В ДСНС Сумщини додали, що вночі російський дрон влучив у навчальний заклад, в результаті зруйновано дах четвертого поверху, вибиті вікна та двері.

В навчальному закладі виникла пожежа. Її загасили.