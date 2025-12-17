Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Запоріжжі – відео

Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Запоріжжі – відеодоповнено
Вдень 17 грудня російська армія атакувала спальний район Запоріжжя, завдавши удару по багатоповерховому будинку. Про це повідомили журналістка LIGA.net у місті та очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Об 11:34 у місті прогримів потужний вибух, перед цим Повітряні сили попереджали про ворожу керовану авіабомбу в бік Запоріжжя.
Згодом Федоров написав про влучання у багатоповерхівку. Росіяни також атакували один з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.
ДОПОВНЕНО О 12:25. Загалом росіяни завдали три удари по Запоріжжю у Запорізькому району. Є влучання по двох житлових будинках в обласному центрі. Попередньо, під завалами можуть бути люди.
- Запоріжжя регулярно потерпає від російських ударів КАБами, "шахедами", РСЗВ, FPV-дронами і ракетами.
- Під ранок 16 грудня росіяни вдарили "шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого загорілася багатоповерхівка.
