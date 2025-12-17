Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Запоріжжі – відео

Окупанти вгатили КАБом по багатоповерховому будинку у спальному районі міста

Фото: Запорізька ОВА

Вдень 17 грудня російська армія атакувала спальний район Запоріжжя, завдавши удару по багатоповерховому будинку. Про це повідомили журналістка LIGA.net у місті та очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Об 11:34 у місті прогримів потужний вибух, перед цим Повітряні сили попереджали про ворожу керовану авіабомбу в бік Запоріжжя.

Згодом Федоров написав про влучання у багатоповерхівку. Росіяни також атакували один з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.

ДОПОВНЕНО О 12:25. Загалом росіяни завдали три удари по Запоріжжю у Запорізькому району. Є влучання по двох житлових будинках в обласному центрі. Попередньо, під завалами можуть бути люди.