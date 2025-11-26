Удар по Запоріжжю: 19 постраждалих, пошкоджено понад 50 будинків – фото, відео

Напередодні ввечері ворог вдарив по місту дронами: станом на ранок кількість постраждалих зросла, пошкоджені АЗС, магазин, автівки

Наслідки атаки по Запоріжжю (Фото: ДСНС / Facebook)

У результаті удару по Запоріжжю ввечері 25 листопада кількість постраждалих збільшилась до 18 осіб. Також пошкоджені будинки, автозаправка, магазин і транспорт. Про це повідомляють очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Поранення дістали 12 жінок і шість чоловіків. Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок влучань пошкоджено сім багатоповерхових житлових будинків, автозаправку, магазин та кілька автомобілів.

У різних районах міста виникли пожежі. Під час гасіння однієї пожежі надзвичайники врятували двох людей.

Ввечері 25 листопада Росія атакувала Запоріжжя дронами. Внаслідок влучань в одній із багатоповерхівок зайнялися кілька поверхів. Рятувальники працювали на 12 локаціях міста.

ДОПОВНЕНО О 07:20. Росія завдала по Запоріжжю 11 ударів. В результаті атаки пошкоджено 31 багатоповерхівку та 20 будинків приватного сектору, понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі й приміщення.

ДОПОВНЕНО О 09:09. Кількість постраждалих збільшилась до 19. В місті без електропостачання залишились 358 абонентів, без газопостачання – 201 осіб.

ДОПОВНЕНО О 10:19. У Запоріжжі завершили ліквідовувати наслідки російської атаки, рятувальники показали фото.

Наслідки удару по Запоріжжю (Фото: ДСНС / Facebook)

Удар по Запоріжжю (Фото: Запорізька ОВА / Facebook)

Атака на Запоріжжя (Фото: ДСНС / Facebook)

