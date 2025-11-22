У суботній вечір, 22 листопада, росіяни атакували Запоріжжя, через що постраждали люди. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни завдали удару по житловому кварталу – туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин", – написав він.

Наразі відомо про мінімум п'ять поранених.

Судячи за фото, вищезгаданий магазин знаходиться на першому поверсі житлового будинку:

Фото: Запорізька ОВА

