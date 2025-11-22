Росіяни вдарили по житловому кварталу Запоріжжя – є постраждалі
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
У суботній вечір, 22 листопада, росіяни атакували Запоріжжя, через що постраждали люди. Про це повідомив глава обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Росіяни завдали удару по житловому кварталу – туди, де люди просто живуть своє життя. Туди, де має бути безпека та тиша. Тепер там уламки, дим, пошкоджені будинки, автівки, магазин", – написав він.
Наразі відомо про мінімум п'ять поранених.
Судячи за фото, вищезгаданий магазин знаходиться на першому поверсі житлового будинку:
- Раніше, 20 листопада, росіяни атакували Запоріжжя, через що були загиблі та поранені.
- У ніч проти 22 число РФ атакувала пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.
- Ввечері того ж дня у Тернополі було завершено пошуково-рятувальні роботи після російського ракетного удару по місту 19 листопада. Унаслідок нього загинуло більш ніж три десятки людей, у тому числі діти. Шість осіб, зокрема дитина, все ще вважаються зниклими безвісти.
Коментарі (0)