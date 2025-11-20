Росіяни вдарили по Запоріжжю – є загиблі та поранені

Російська атака по Запоріжжю пошкодила будинки, магазини та ринок

Фото: Запорізька ОВА

Увечері 20 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю, через що є загиблі та поранені. Про це повідомив глава обладміністрації Іван Федоров.

Станом на момент публікації відомо про п'ятьох загиблих та трьох поранених, також внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазини та ринок.

"На місці працюють усі екстрені служби", – зазначив чиновник.

