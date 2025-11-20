Росіяни вдарили по Запоріжжю – є загиблі та поранені
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Увечері 20 листопада росіяни вдарили по Запоріжжю, через що є загиблі та поранені. Про це повідомив глава обладміністрації Іван Федоров.
Станом на момент публікації відомо про п'ятьох загиблих та трьох поранених, також внаслідок атаки пошкоджені будинки, магазини та ринок.
"На місці працюють усі екстрені служби", – зазначив чиновник.
- Ввечері 20 листопада стало відомо, що кількість загиблих через російський удар по Тернополю збільшилась до 28 людей. Президент Зеленський заявив, що під час переговорів зі США обговорювався цей обстріл – Вашингтон отримав дані стосовно іноземних компонентів у російських ракетах.
