Россияне ударили по Запорожью – есть погибшие и раненые
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Вечером 20 ноября россияне ударили по Запорожью, из-за чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.
По состоянию на момент публикации известно о пяти погибших и трех раненых, также в результате атаки повреждены дома, магазины и рынок.
"На месте работают все экстренные службы", – отметил чиновник.
- Вечером 20 ноября стало известно, что количество погибших из-за российского удара по Тернополю увеличилась до 28 человек. Президент Зеленский заявил, что во время переговоров с США обсуждался этот обстрел – Вашингтон получил данные об иностранных компонентах в российских ракетах.
