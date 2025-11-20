Россияне ударили по Запорожью – есть погибшие и раненые

Российская атака по Запорожью повредила дома, магазины и рынок

Фото: Запорожская ОВА

Вечером 20 ноября россияне ударили по Запорожью, из-за чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава обладминистрации Иван Федоров.

По состоянию на момент публикации известно о пяти погибших и трех раненых, также в результате атаки повреждены дома, магазины и рынок.

"На месте работают все экстренные службы", – отметил чиновник.

Фото: Запорожская ОВА

